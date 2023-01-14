Российские военные убили одного человека в Кривом Роге ракетным ударом

Оккупанты вечером 14 января продолжили атаковать Днепропетровскую область. Захватчики в очередной раз нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Ракета попала в частный жилой дом. В результате удара погиб один человек, еще один — получил ранения.

"На месте удара работают все службы. Последствия выясняются", - добавил Резниченко.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 14 января также нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд, пять человек погибли.

В этот же день оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину. Под удар, как и минувшей ночью, попала Марганецкая громада. Туда враг направил около полутора десятков снарядов.