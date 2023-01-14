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Армия РФ дважды обстреляла Днепропетровщину из тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 14 января оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне продолжают ночной террор Никопольщины. Дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии", - отметил Резниченко.
По его словам, под удар, как и минувшей ночью, попала Марганецкая община. Туда враг направил около полутора десятков смертоносных снарядов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Представители ГСЧС обследуют пораженные территории и выясняют последствия атак.
Отметим, минувшей ночью от обстрелов также пострадала Марганецкая община. Туда прилетели около десятка вражеских снарядов.