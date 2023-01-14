Армия РФ дважды обстреляла Днепропетровщину из тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 14 января оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне продолжают ночной террор Никопольщины. Дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии", - отметил Резниченко.

По его словам, под удар, как и минувшей ночью, попала Марганецкая община. Туда враг направил около полутора десятков смертоносных снарядов.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Представители ГСЧС обследуют пораженные территории и выясняют последствия атак.

Отметим, минувшей ночью от обстрелов также пострадала Марганецкая община. Туда прилетели около десятка вражеских снарядов.