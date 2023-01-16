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Російські зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400 треба знищувати на позиціях, - Ігнат
Зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400, які завдають ударів по Україні, потрібно знищувати на позиціях, звідки вони здійснюють пуски.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.
"Ракети С-300 та С-400 є загрозою, і найкращий для нас варіант - знищувати їх на позиціях, звідки вони завдають ударів. На Сході це до 150 км", - сказав Ігнат.
За його словами, РФ стала частіше застосовувати ракети типу С-300 та С-400 для завдання ударів по наземних цілях в Україні. Це може вказувати на те, що у РФ "мало балістики", тому окупанти використовують потенціал С-300.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ігнат додав, що у РФ цих ракет багато на складах, бо окупанти самі їх виробляють.
Щодо С-400, то, за словами речника Повітряних сил, це новий комплекс, яким росіяни дуже пишаються, його дальність становить сотні кілометрів.
Нагадаємо, що Росія 14 січня випустила по Україні 38 ракет, 25 - знищила українська ППО.