Російські зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400 треба знищувати на позиціях, - Ігнат

Зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400, які завдають ударів по Україні, потрібно знищувати на позиціях, звідки вони здійснюють пуски.

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Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"Ракети С-300 та С-400 є загрозою, і найкращий для нас варіант - знищувати їх на позиціях, звідки вони завдають ударів. На Сході це до 150 км", - сказав Ігнат.

За його словами, РФ стала частіше застосовувати ракети типу С-300 та С-400 для завдання ударів по наземних цілях в Україні. Це може вказувати на те, що у РФ "мало балістики", тому окупанти використовують потенціал С-300.

Ігнат додав, що у РФ цих ракет багато на складах, бо окупанти самі їх виробляють.

Щодо С-400, то, за словами речника Повітряних сил, це новий комплекс, яким росіяни дуже пишаються, його дальність становить сотні кілометрів.

Нагадаємо, що Росія 14 січня випустила по Україні 38 ракет, 25 - знищила українська ППО.