Российский транспортный начальник подозревается в помощи агрессии РФ

СБУ сообщила о подозрении начальнику "Росавиации" в предоставлении гражданских самолетов для переброски военных на фронт.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что в результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя федерального агентства воздушного транспорта РФ Александра Нерадько.

Для переброски войск Нерадько привлек четыре российские авиакомпании, предоставившие свои самолеты для перевозки личного состава, оружия и боеприпасов.

С конца сентября по ноябрь 2022 года при содействии Нерадько агрессор переправил на аэропорты "Платов" в Ростовской области и "Симферополь" более 3 тыс. военных и большое количество боеприпасов.

В дальнейшем оккупационные подразделения были задействованы в боевых действиях против сил обороны на восточном и южном фронтах.

Следователи Службы безопасности сообщили руководителю "Росавиации" о подозрении в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что, несмотря на санкции и дефицит запчастей , российские авиакомпании продолжают эксплуатировать 467 самолетов Airbus и Boeing. До войны у них было 544 таких самолета.