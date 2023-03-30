Російського транспортного начальника підозрюють у допомозі агресії РФ

СБУ повідомила про підозру начальнику “Росавіації” в наданні цивільних літаків для перекидання військових на фронт.

Про це говориться в повідомленні пресслужби СБУ.

Зазначається, що у результаті слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства повітряного транспорту РФ Олександра Нерадька.

Для перекидання військ Нерадько залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів.

З кінця вересня до листопада 2022 року за сприяння Нерадька агресор переправив до аеропортів "Платов" у Ростовській області та "Сімферополь" понад 3 тис. військових та велику кількість боєприпасів.

У подальшому окупаційні підрозділи були задіяні у бойових діях проти Сил оборони на східному та південному фронтах.

Слідчі Служби безпеки повідомили керівнику «Росавіації» про підозру в плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу). Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що попри санкції та дефіцит запчастин російські авіакомпанії продовжують експлуатувати 467 літаків Airbus і Boeing. До війни вони мали 544 таких літаків.