Россия держит наготове пять ракетоносцев в Черном море

Ночь в Одессе и области прошла 24 июня под сигналы воздушной тревоги. В частности, российская армия вывела из оккупированного Севастополя шесть кораблей-ракетоносцев, из них пять караулят в северо-западе Черном море.

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Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В Севастопольской бухте из семи кораблей ракетоносцев РФ остался один: пять около нас, а один где-то болтается. Надеюсь, он присоединится к флешмобу ракетного крейсера "Москва" и исчезнет с наших радаров, и уйдет ко дну", - сказал Братчук.

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По его словам, в Черном море до сих пор пылают платформы, которые превратились в военные объекты – с личным составом, радиолокационными системами, элементами ПВО. Именно эти платформы активно использовал в качестве военных объектов черноморский флот РФ.

"На Южных территориях театра военных действий врагу нанесено пять авиаударов. Рашисты понесут потери", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что после освобождения временно оккупированных территорий, в частности Херсонской области, Одесская область поддерживает соотечественников необходимым количеством зерновых культур.

Напомним, на железнодорожной станции Джанкой на территории временно оккупированного Крыма сформирован эшелон с военными буксирно-моторными катерами и цистернами ГСМ. Катера планируют отправить на материковую Украину для применения в форсировании водных помех.