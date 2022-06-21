На железнодорожной станции "Джанкой" в Крыму сформирован эшелон вражеских катеров, - представитель Одесской ОВА

На железнодорожной станции Джанкой на территории временно оккупированного Крыма сформирован эшелон с военными буксирно-моторными катерами и цистернами ГСМ.

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Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, на железнодорожных платформах замечены катера БМК-15 в количестве 2 единиц, БМК-130 - 2 единицы и 1 катер БМК-Т. Также в Джанкой прибыл железнодорожный эшелон с 50 цистернами ГСМ.

"Очевидно, что катера будут отправлены на материковую Украину для применения в форсировании водных помех", - подчеркнул Братчук.

Отметим, что БМК (или буксирно - моторный катер) - вид водного транспорта, назначен для буксировки паромов при устройстве мостовых и паромных переправ, переноски моста, заброса якорей, а также для разведки реки и выполнения различных задач при оборудовании и содержании переправ.

Напомним, днем 20 июня в течение трех часов российские войска нанесли по югу страны массированный ракетный удар 14 ракет.

В результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный состав. Пожар на площади более 300 квадратных метров был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших среди гражданского населения нет.