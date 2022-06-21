На залізничній станції "Джанкой" у Криму сформовано ешелон ворожих катерів, - речник Одеської ОВА

На залізничній станції Джанкой на території тимчасово окупованого Криму сформовано ешелон із військовими буксирно-моторними катерами та цистернами ПММ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, на залізничних платформах помічені катери БМК-15 у кількості 2 одиниць, БМК-130 - 2 одиниці і 1 катер БМК-Т. Також у Джанкой прибув залізничний ешелон із 50 цистернами ПММ.

"Очевидно, що катери буде відправлено на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод", - наголосив Братчук.

Зазначимо, що БМК (або буксирно-моторний катер) - вид водного транспорту, призначений для буксирування поромів при влаштуванні мостових та поромних переправ, перенесення мосту, закидання якорів, а також для розвідки річки та виконання різних завдань при обладнанні та утриманні переправ.

Нагадаємо, вдень 20 червня протягом трьох годин російські війська нанесли по півдню країни масований ракетний удар 14 ракетами.

Внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежа на площі понад 300 квадратних метрів була оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих серед цивільного населення нема.