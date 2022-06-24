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Росія тримає напоготові п’ять ракетоносців у Чорному морі
Ніч в Одесі і області 24 червня пройшла під сигнали повітряної тривоги. Зокрема, російська армія вивела з окупованого Севастополя шість кораблів-ракетоносців, з них п'ять чатують в північно-західному Чорного моря.
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"У Севастопольській бухті з семи кораблів ракетоносців РФ залишився один: п’ять біля нас, а один десь бовтається. Сподіваюся, він долучиться до флешмобу ракетного крейсера "Москва" і зникне з наших радарів і піде на дно", - сказав Братчук.
За його словами, у Чорному морі досі палають платформи, які перетворилися на військові об’єкти - з особовим складом, системами радіолокації, елементами ППО. Саме ці платформи активно використовував як військові об’єкти чорноморський флот РФ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"На Південних теренах театру воєнних дій ворогу завдано п'ять авіаударів. Рашисти зазнають втрат", - йдеться у повідомленні.
Він також додав, що після звільнення тимчасово окупованих територій, зокрема, Херсонщини, Одеська область підтримає співвітчизників необхідною кількістю зернових культур.
Нагадаємо, на залізничній станції Джанкой на території тимчасово окупованого Криму сформовано ешелон із військовими буксирно-моторними катерами та цистернами ПММ. Катери планують відправити на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод.