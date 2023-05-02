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Россия постоянно использует управляемые авиабомбы – Воздушные силы
Российская армия все чаще использует управляемые авиабомбы против прифронтовых областей Украины, и нужно принимать меры.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Как отметил Игнат, не имея достаточных средств для нанесения ударов, россияне используют то, что есть на передней линии фронта: реактивную артиллерию, ракеты С-300, а также управляемые авиабомбы, являющиеся новым вызовом для Украины. Страдает линия 20-30 км от фронта и государственной границы, Черниговская, Сумская, Харьковская, Николаевская, Запорожская, Одесская области.
По словам Игната, Россия будет наращивать производство этих бомб, видя, что безнаказанно это делает.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Спикер отметил, что нужно усиливать дальнобойную ПВО и ожидать положительного решения относительно самолетов, которые могут противостоять этим угрозам.
"Многие боятся на Западе, что может быть эскалация, что мы можем на территории РФ уничтожать их авиацию. Я хочу сказать, что наличие таких самолетов в Украине в прифронтовых областях, таких как Черниговская и Сумская, отобьет желание приближаться", - добавил. Игнатий.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что передача Украине истребителей F-16 – это вопрос времени, и соответствующее решение будет привязано к результатам контрнаступления.