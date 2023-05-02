Россия постоянно использует управляемые авиабомбы – Воздушные силы

Российская армия все чаще использует управляемые авиабомбы против прифронтовых областей Украины, и нужно принимать меры.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Как отметил Игнат, не имея достаточных средств для нанесения ударов, россияне используют то, что есть на передней линии фронта: реактивную артиллерию, ракеты С-300, а также управляемые авиабомбы, являющиеся новым вызовом для Украины. Страдает линия 20-30 км от фронта и государственной границы, Черниговская, Сумская, Харьковская, Николаевская, Запорожская, Одесская области.

По словам Игната, Россия будет наращивать производство этих бомб, видя, что безнаказанно это делает.

Спикер отметил, что нужно усиливать дальнобойную ПВО и ожидать положительного решения относительно самолетов, которые могут противостоять этим угрозам.

"Многие боятся на Западе, что может быть эскалация, что мы можем на территории РФ уничтожать их авиацию. Я хочу сказать, что наличие таких самолетов в Украине в прифронтовых областях, таких как Черниговская и Сумская, отобьет желание приближаться", - добавил. Игнатий.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что передача Украине истребителей F-16 – это вопрос времени, и соответствующее решение будет привязано к результатам контрнаступления.