Росія постійно використовує керовані авіабомби – Повітряні сили

Російська армія усе частіше використовує керовані авіабомби проти прифронтових областей України, й треба вживати заходів.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Як зазначив Ігнат, не маючи достатніх засобів для завдання ударів, росіяни використовують те, що мають на передній лінії фронту: реактивну артилерію, ракети С-300, а також керовані авіабомби, які є новим викликом для України. Страждає лінія 20-30 км від фронту й державного кордону - Чернігівська, Сумська, Харківська, Миколаївська, Запорізька, Одеська області.

За словами Ігната, Росія буде нарощувати виробництво цих бомб, бо бачить, що безкарно це робить.

Спікер зазначив, що потрібно посилювати далекобійне ППО і очікувати на позитивне рішення щодо літаків, які можуть протистояти цим загрозам.

"Багато хто боїться на Заході що може бути ескалація, що ми можемо на території РФ знищувати їхню авіацію. Я хочу сказати, що наявність таких літаків в Україні в прифронтових областях, таких як Чернігівська і Сумська, відіб'є бажання наближатися", - додав Ігнат.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що передача Україні винищувачів F-16 – це питання часу, і відповідне решення буде прив’язано до результатів контрнаступу.