Американская разведка недавно рассекретила документы, в которых говорится, что Россия усиливает свои усилия по распространению пророссийских и антиукраинских сообщений в Соединенных Штатах и на Западе, при этом пытается скрыть то, что ее агенты манипулируют общественным мнением. Это еще одна из российских информационных спецопераций против Украины.

Об этом пишет The New York Times.

Информация, опубликованная спецслужбами США, показывает невероятные масштабы российского влияния в Интернете, которые используются для того, чтобы посеять инакомыслие. Кремль надеется, что завербованные таким образом агенты будут поддерживать Россию и распространять пророссийские сообщения и дискредитировать Украину в своих родных странах.

Издание пишет, что данная методика РФ очень похожа на ту, которую использовали шпионы из Советского Союза, чтобы создавать идеологических союзников и информаторов по всему миру.

Говорящий на условиях анонимности американский чиновник описал группу агентов, которых использовать российские спецслужбы для осуществления разведки для проведения операций влияния на США. Эти операции включают в себя программы, направленные на формирование поддержки России среди американцев и европейцев, а также более грубые меры, такие как фальшивые массовые протесты.

Одной из таких акций стал митинг в Праге "Чехия превыше всего". Люди требовали заключения газовых контрактов с Россией, выхода из НАТО и Евросоюза, а также прекращения разведения нации украинскими беженцами. Инициатива также потребовала прекратить поставки оружия в Украину. Тогда премьер-министр Чехии Петр Фиала настоял на том, что антиправительственная демонстрация была спровоцирована пророссийскими силами.

Недавно обнародованный материал посвящен четырём россиянам, работавшим с российской разведкой, включая Наталью Бурлиновую, имя которой фигурирует в обвинительном заключении Министерства юстиции, который был раскрыт в этом году.

В июне Министерство финансов применило санкции к двум офицерам ФСБ, в том числе Егору Сергеевичу Попову, который, по словам правительства, был куратором госпожи Бурлиновой. Министерство финансов сообщило, что господин Попов контролировал работу госпожи Бурлиновой и предоставил ей список граждан США, к которым она должна обратиться.

В рассекреченном анализе разведки говорится, что ФСБ помогала финансировать Creative Diplomacy и что это была "кампания по уходу", которую оперативники российской разведки использовали для создания сети "будущих западных влиятельных лиц", которые, как надеялась ФСБ, перерастут в сторонников Кремля.

Американские чиновники заявляют, что ФСБ отслеживало деятельность выпускников Creative Diplomacy, некоторые из которых продолжали публиковать пророссийские статьи. Хотя Бурлинова отрицала какие-либо связи с российским правительством, разведка США подтвердила это утверждение.

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