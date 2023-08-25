Росія проводить довгострокові ІПСО, спрямовані на дискредитацію України у США та Європі

Американська розвідка нещодавно розсекретила документи, в яких йдеться про те, що Росія посилює свої зусилля з поширення проросійських і антиукраїнських повідомлень у Сполучених Штатах і на Заході, при цьому намагається приховати те, що її агенти маніпулюють громадською думкою. Це ще одна з російських інформаційних спецоперацій проти України.

Про це пише The New York Times.

Інформація, яку опублікували спецслужби США показує неймовірні масштаби російського впливу в Інтернеті, які використовуються для того, щоб посіяти інакомислення. Кремль сподівається, що завербовані таким чином агенти підтримуватимуть Росію і поширюватимуть проросійські повідомлення та дискредитуватимуть Україну своїх рідних країнах.

Видання пише, що дана методика РФ дуже схожа на ту, яку використовували шпигуни з Радянського Союзу, щоб створювати ідеологічних союзників та інформаторів у всьому світі.

Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, описав групу агентів, яких використовувати російські спецслужби для здійснення розвідки для проведення операцій впливу на США. Ці операції включають програми, спрямовані на формування підтримки Росії серед американців і європейців, а також більш грубі заходи, такі як фальшиві масові протести.

Однією з таких акцій став мітинг у Празі "Чехія понад усе". Люди вимагали укладення газових контрактів безпосередньо з Росією, виходу з НАТО і Євросоюзу, а також припинення "запланованого розведення нації українськими біженцями". Ініціатива також вимагала припинити постачання зброї в Україну. Тоді прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наполіг на тому, що та антиурядова демонстрація була спровокована проросійськими силами.

Нещодавно оприлюднений матеріал присвячений чотирьом росіянам, які працювали з російською розвідкою, включно з Наталією Бурліновою, ім’я якої фігурує в обвинувальному висновку Міністерства юстиції, який був розкритий цього року.

У червні Міністерство фінансів застосувало санкції до двох офіцерів ФСБ , у тому числі Єгора Сергійовича Попова, який, за словами уряду, був куратором пані Бурлінової. Міністерство фінансів повідомило, що пан Попов контролював роботу пані Бурлінової та надав їй список громадян США, до яких вона має звернутися.

У розсекреченому аналізі розвідки говориться, що ФСБ допомагала фінансувати Creative Diplomacy і що це була "кампанія догляду", яку оперативники російської розвідки використовували для створення мережі "майбутніх західних впливових осіб", які, як сподівалася ФСБ, переростуть у прихильників Кремля.

Американські чиновники заявляють, що ФСБ відстежувала діяльність випускників Creative Diplomacy, деякі з яких продовжували публікувати проросійські статті. Хоча Бурлінова заперечувала будь-які зв'язки з російським урядом, розвідка США підтвердила це твердження.

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