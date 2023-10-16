Россия пытается расколоть Украину через новую агентурную сеть – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия рассматривает внесение раскола и внутреннего противостояния как свой "единственный шанс" в борьбе с Украиной. Чтобы победить в войне, агенты ФСБ постараются запустить процесс дестабилизации внутри страны.

Об этом он написал в Facebook.

Данилов отмечает, что в последние десятилетия этот подход был успешно использован Кремлем, когда Россия делила Украину на разные группы, создавала российские прокси-партии, коррумпировала политиков и фальсифицировала историю.

В последние годы, украинские силовые структуры активно проводили "чистку" российской агентуры, но по словам Данилова, сейчас есть все признаки того, что ФСБ делает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, которая будет ориентирована на остатки поддерживающих Россию.

Он сообщает, что подозрительные признаки такой деятельности включают в себя резкую активизацию "экспертов", "актеров-разведчиков" и других аферистов, которые продвигают российские нарративы и пытаются влиять на внутреннюю политику Украины.

Данилов пишет, что именно эти вновь агенты сейчас намекают на провал контрнаступления и необходимость пересмотра целей войны, "сливают инсайды" о конфликтах среди военно-политического руководства государства и призывают договариваться с Россией.

"В свою очередь украинцы должны проявить высокую степень информационной чистоплотности, чтобы не пачкаться продуктами российской информационной "жизнедеятельности"", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Данилов сообщал, что второго похода на Москву по примеру мятежа "вагнеровцев" не будет, однако в России назревает мятеж, который приведет к фрагментации РФ. Украина знает, кто управляет мятежом и как это происходит.