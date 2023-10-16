Росія намагається розколоти Україну через нову агентурну мережу – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що Росія розглядає внесення розколу та внутрішнього протистояння як свій "єдиний шанс" в боротьбі з Україною. Щоб перемогти у війні, агенти ФСБ намагатимуться запустити процес дестабілізації в середини країни.

Про це він написав у Facebook.

Данілов зазначає, що протягом останніх десятиріч цей підхід був успішно використаний Кремлем, коли Росія ділила Україну на різні групи, створювала російські проксі-партії, корумпувала політиків та фальсифікувала історію.

Протягом останніх років, українські силові структури активно проводили "чистку" російської агентури, але за словами Данілова, наразі є всі ознаки того, що ФСБ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, яка буде орієнтована на залишки тих, хто підтримує Росію.

Він повідомляє, що підозрілі ознаки такої діяльності включають різку активізацію "експертів", "акторів-розвідників" та інших аферистів, які просувають російські наративи та намагаються впливати на внутрішню політику України.

Данілов пише, що саме ці новостворені агенти наразі натякають на провал контрнаступу та необхідність перегляду цілей війни, "зливають інсайди" про конфлікти серед військово-політичного керівництва держави і закликають домовлятися з Росією.

"Своєю чергою українці мають проявити вискоку ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності"", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Данілов повідомляв, що другого походу на Москву за прикладом заколоту "вагнерівців" не буде, однак в Росії назріває заколот, який призведе до фрагментації РФ. Україна знає, хто керує заколотом та як це відбувається.