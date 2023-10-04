Голосування в ВР за заборону УПЦ МП чітко покаже, хто з нардепів заграє з ФСБ, - експерт

Парламент зобов’язаний підтримати заборону УПЦ (МП), а саме голосування покаже, хто з народних депутатів досі орієнтується на москву та заграє з ФСБ. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

"Коли рік тому СБУ почала проводити безпекові заходи у храмах УПЦ (МП) - це був прорив, бо держава не займалась цим питанням більше 30 років. Результати розслідувань справді приголомшують. 68 кримінальних проваджень, у тому числі проти 16 архієреїв. Оголошено 26 підозр, винесено 19 обвинувальних вироків. Представники УПЦ (МП) не лише агітували за "русский мир", але й збирали інформацію для ворога, були корегувальниками і навідниками вогню, вибудовували схеми для ухилянтів і навіть торгували зброєю", - акцентує експерт.

Голобуцький підкреслює, що соціологічні опитування демонструють, що суспільство сприйняло докази СБУ і виступає за заборону УПЦ (МП). "КМІС в останньому опитуванні зафіксував рекордну кількість тих, хто виступає за повну заборону УПЦ (МП) – 66%. 85% вважають, що держава негайно має втрутитись у діяльність цієї філії РПЦ в Україні. Тобто, суспільство, на відміну від нардепів, повністю готове до заборони", - вважає політолог.

"Окремі народні обранці у приватних розмовах зізнаються, що бояться голосувати за дане рішення через попередні зв’язки з представниками УПЦ (МП), зокрема одіозним Павлом Мерседесом. Мерседес, як відомо, багато років погрожував анафемою всім своїм ворогам. Для окремих нардепів слова цього одіозного проросійського діяча досі мають значення. Автор виразу "Мерседес – не розкіш, а засіб пересування", який радів захопленню росіянами Херсона, розповідав, що Україна провокує рф та називав українських військових "ублюдками" досі є "духовним авторитетом" для окремих обранців. Анафема від кремля має для них більше значення ніж думка власних виборців", - резюмує експерт.

Нагадаємо раніше голова СБУ Василь Малюк заявив, що "наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання.