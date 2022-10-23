Россияне готовят провокацию в Мелитополе, чтобы потом обвинить ВСУ, — мэр

Российские войска могут 23 октября устроить провокацию в оккупированном Мелитополе, чтобы затем обвинить в этом вооруженные силы Украины. Об этом в национальном телемарафоне сообщил мэр Иван Федоров.

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Известно, что в 16:00 захватчики собрали людей на центральной площади города по случаю Дня освобождения Мелитополя от нацистов 23 октября 1943 года. Во время мероприятия оккупантов возможны провокации с их стороны.

"Мелитопольцы, будьте бдительны. Избегайте мест скопления людей, не подходите к российским военным и вражеской технике. Ни в коем случае не участвуйте в сомнительных мероприятиях рашистов", — обратился Федоров к горожанам.

Напомним также, что недавно в Запорожской области силы сопротивления ликвидировали одного из приспешников коллаборанта Евгения Балицкого - главу оккупационной администрации Михайловского района Ивана Сушка.

До этого в Мелитополе в результате взрыва ранения получил один из руководителей так называемого "избирательного штаба" российской политической партии "Единая Россия" Олег Шостак. Он не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана.