Росіяни готують провокацію у Мелітополі, щоб потім звинуватити ЗСУ, — мер

Російські війська можуть 23 жовтня влаштувати провокацію в окупованому Мелітополі, щоб потім звинуватити в цьому Збройні сили України. Про це в національному телемарафоні повідомив мер Іван Федоров.

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Відомо, що о 16:00 загарбники зібрали людей на центральній площі міста з нагоди Дня звільнення Мелітополя від нацистів 23 жовтня 1943-о року. Під час заходу окупантів можливі провокації з їх сторони.

"Мелітопольці, будьте пильними. Уникайте місць скупчення людей, не підходьте до російських військових і ворожої техніки. В жодному разі не беріть участь в сумнівних заходах рашистів", — звернувся Федоров до містян.

Нагадаємо також, що нещодавно у Запорізькій області сили спротиву ліквідували одного з поплічників колаборанта Євгена Балицького — голову окупаційної адміністрації Михайлівського району Івана Сушка.

До цього в Мелітополі в результаті вибуху поранення дістав один з очільників так завного “виборчого штабу” російської політичної партії “Єдіная Росія” Олег Шостак. Він не зможе сидіти на стільці рівно - його частину тіла для сидіння буквально підірвано.