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Россияне обстреляли село под Харьковом: ранения получили четверо гражданских
Российская армия дважды за день обстреляла село Лебяже в Харьковской области. В результате вражеского обстрела ранен 15-летний парень и еще три человека.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, 14 мая около 11 часов российские военные обстреляли деревню Лебяже Чугуевского района. В результате обстрела возник пожар в гаражных помещениях.
Около 17 часов оккупанты снова открыли огонь по указанному населенному пункту. Четыре человека получили ранения, в том числе 15-летний парень.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в МВД сообщили, что в Харьковской области вооруженные силы Украины приблизились к государственной границе. В то же время россияне взорвали три моста на севере области, и это может замедлить контрнаступление украинской армии.