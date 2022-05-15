Росіяни обстріляли село під Харковом: поранення отримали четверо цивільних

Російська армія двічі за день обстріляла село Леб‘яже у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу поранено 15-річного хлопця та ще трьох людей.

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Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 травня близько 11 години російські військові обстріляли село Леб‘яже Чугуївського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у гаражних приміщеннях.

Близько 17 години окупанти знову відкрили вогонь по вказаному населеному пункту. Чотири особи отримали поранення, серед них 15-річний хлопець.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у МВС повідомили, що на Харківщині збройні сили України наблизилися до державного кордону. Водночас росіяни підірвали три мости на півночі області, і це може уповільнити контрнаступ української армії.