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Росіяни обстріляли село під Харковом: поранення отримали четверо цивільних
Російська армія двічі за день обстріляла село Леб‘яже у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу поранено 15-річного хлопця та ще трьох людей.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 14 травня близько 11 години російські військові обстріляли село Леб‘яже Чугуївського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у гаражних приміщеннях.
Близько 17 години окупанти знову відкрили вогонь по вказаному населеному пункту. Чотири особи отримали поранення, серед них 15-річний хлопець.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, у МВС повідомили, що на Харківщині збройні сили України наблизилися до державного кордону. Водночас росіяни підірвали три мости на півночі області, і це може уповільнити контрнаступ української армії.