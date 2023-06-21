СБУ ввела перечень партий и общественных организаций РФ, поддерживающих войну против Украины

Служба безопасности Украины ввела список российских партий и общественных организаций, которые поддерживают войну против Украины, чем угрожают ее государственной безопасности. Как говорится в сообщении спецслужбы, в этот перечень вошли пять политсил и восемь общественных объединений страны-агрессора.

В частности, это партии "Единая Россия", "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", ЛДПР, "Новые люди" и Коммунистическая партия РФ. Все они имеют фракции в Государственной Думе.

Также в список вошли общественная организация "Молодая гвардия "Единой России", добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота боевого братства", детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", общественная организация "Российский союз молодежи", общественное движение "Общероссийский народный фронт", благотворительный фонд "Добро и дело" и общественная организация "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".

Установлено, что цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение украинской государственности и граждан Украины.

Таким образом, отмечают в СБУ, теперь под запретом находится любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих российских партий и объединений на территории Украины. Кроме того, с вышеуказанными организациями РФ запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам.

Напомним также, что в Украине по материалам СБУ уже осуждены некоторые депутаты действующего созыва Госдумы РФ, поддержавшие "признание независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины, после чего голосовавшие за ратификацию РФ "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" с "ДНР и "ЛНР".