Система ПВО IRIS-T еще на стадии производства и будет готова к передаче Украине в конце лета - МИД Германии

Германия объединяет поддержку Украины с той, которую оказывают другие страны, потому что в некоторых категориях страна не имеет запаса. В частности, система противовоздушной обороны IRIS-T находится еще на стадии производства и будет готова для передачи Украине в конце лета.

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Об этом рассказала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью DW.

Бербок отметила, что вместе с Нидерландами Германия поставляет гаубицы. Также некоторые боеприпасы страна пытается получить в других странах, потому что нет нужных.

"Я думаю, в этом преимущество нашей поддержки: мы предоставляем его не отдельно, а объединенными силами. Все должны смотреть, где можно сделать больше", - сказала глава немецкого МИД.

Она добавила, что проблема Германии, как и многих европейских государств, заключается в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине.

"Поэтому мы отправим в Украину, например, IRIS-T - одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета. И так мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше", - подчеркнула Анналена Бербок.

Напомним, Олаф Шольц продолжает обещать, что Германия нарастит поставки военной поддержки Украине, однако, судя по списку от федерального правительства, она только сокращается.

Впервые Берлин опубликовал список 21 июня и с тех пор трижды обновлял его. За последние три недели Украина получила от Берлина только 42 тысячи сухпайков и 102 единицы небронированных автомашины.