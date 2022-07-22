Система ППО IRIS-T ще на стадії виробництва і буде готова для передачі Україні наприкінці літа - МЗС Німеччини

Німеччина поєднує підтримку України з тією, яку надають інші країни, тому що в деяких категоріях країна не все має в запасі. Зокрема, система протиповітряної оборони "IRIS-T" знаходиться ще на стадії виробництва і буде готова для передачі Україні наприкінці літа.

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Про це розповіла голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю DW.

Бербок наголосила, що разом із Нідерландами Німеччина поставляє гаубиці. Також деякі боєприпаси країна намагається отримати в інших країнах, бо не має потрібних.

"Я думаю, у цьому перевага нашої підтримки: ми надаємо її не окремо, а об'єднаними силами. Усі мають дивитися, де можна зробити більше", - сказала очільника німецького МЗС.

Вона додала, що проблема Німеччини, як і у багатьох європейських держав, полягає у тому, що у запасах є не все, що потрібно Україні.

"Тому ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T - одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка нині знаходиться лише на стадії виробництві та, сподіваюся, буде готова наприкінці літа. І так, ми завжди перевіряємо, що ще можна зробити, аби підтримати Україну ще більше", - підкреслила Анналена Бербок.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжує обіцяти, що Німеччина наростить постачання військової підтримки Україні, проте, судячи зі списку від федерального уряду, вона лише скорочується.

Вперше Берлін опублікував список 21 червня, і з того часу тричі оновлював його. За останні три тижні Україна отримала від Берліна лише 42 тисячі сухпайків та 102 одиниці неброньованих автомашини.