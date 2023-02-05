Системы ПВО SAMP/T-MAMBA: украинские военные уже отправились на обучение

Подразделения украинских зенитных ракетных войск отправились на обучение управлению системами противовоздушной обороны SAMP/T-Mamba, которые будут поставлены Украине Францией и Италией.

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Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Благодарен правительствам Франции и Италии за принятое решение о предоставлении систем ПВО/ПРО SAMP/T-Mamba, для защиты Украины от ракетного террора России и усиления системы противовоздушной обороны государства. Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути", - сказал он.

Он заявил, что военные должны вернуться в Украину осенью уже с комплексами SAMP/T.

Напомним, Франция и Италия договорились передать Украине системы противовоздушной обороны SAMP/T-MAMBA.