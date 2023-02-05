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Системи ППО SAMP/T-MAMBA: українські військові вже вирушили на навчання
Підрозділи українських зенітних ракетних військ поїхали на навчання керуванню системами протиповітряної оборони SAMP/T-Mamba, що будуть поставлені Україні Францією та Італією.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Щиро дякую Урядам Франції та Італії за ухвалене рішення стосовно надання систем ППО/ПРО SAMP/T-Mamba, для захисту України від ракетного терору Росії та посилення системи протиповітряної оборони держави. Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі", - зазначив він.
Він заявив, що військові мають повернутися до України восени уже з комплексами SAMP/T.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, Франція та Італія домовилися передати Україні системи протиповітряної оборони SAMP/T-MAMBA.