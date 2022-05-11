Шольц считает, что Украина будет 100 лет заниматься ликвидацией последствий войны с Россией

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прогнозирует, что Украине может понадобиться около 100 лет, чтобы преодолеть последствия длительной полномасштабной войн с Россией. Об этом сообщает AFP.

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В частности, угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и мин будут сохранятся длительное время, предполагает Шольц.

"Украина может ожидать, что будет ощущать последствия войны с Россией в течение 100 лет из-за неразорвавшихся боеприпасов, усеивающих города", — сказал канцлер добавив, что союзники помогут стране восстановиться.

Отметим, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям запустила на своем сайте интерактивную карту, на которой отмечены опасные участки и места, где обнаружили взрывоопасные предметы.

Напомним, около 300 тысяч квадратных метров территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами.