Шольц вважає, що Україна 100 років займатиметься ліквідацією наслідків війни з Росією

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прогнозує, що Україні може знадобитися близько 100 років, щоб подолати наслідки тривалої повномасштабної війни з Росією. Про це повідомляє AFP.

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Зокрема, загрози від боєприпасів і мін, що не розірвалися, будуть зберігатися тривалий час, припускає Шольц.

"Україна може очікувати, що відчуватиме наслідки війни з Росією протягом 100 років через боєприпаси, що не розірвалися", - сказав канцлер додавши, що союзники допоможуть країні відновитися.

Зазначимо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій запустила на своєму сайті інтерактивну карту, на якій відмічені небезпечні ділянки та місця, де виявили вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, близько 300 тисяч квадратних метрів території України потребує гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами.