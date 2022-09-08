Спецслужбы РФ создали фейковый сайт для дискредитации Зеленского

Российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал для дискредитации президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Российские пропагандисты и спецслужбы пытаются в очередной раз дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского перед международным сообществом. Администрация президента РФ создала новую структуру, аффилированную с российскими спецслужбами. Ее главной задачей стало воплощение информационной "акции", направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы, – говорится в сообщении.

Отмечается, что первым мошенническим проектом этой акции стал фиктивный сайт Фонда Зеленского на немецком языке, который стартует, по словам авторов, уже 30 сентября.

"Отмечаем, что данный сайт не является официальным и не имеет никакого отношения к Украине. Этот сайт является мошенническим, созданным для российского информационного влияния на европейское медиапространство", - сообщили в разведке.

В ведомстве отмечают, что также российскими спецслужбами была создана база лидеров мнений и блоггеров для распространения материалов так называемого Фонда Зеленского.

"Любое сотрудничество и распространение информации о так называемом Фонде Зеленского будет считаться сотрудничеством с российскими спецслужбами. Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и получать информацию про Украину только из официальных источников", - подчеркнули в ГУР МО.

Напомним, ранее в ГУР МО сообщали, что в Москве усиливается кампания по поиску граждан, которые негативно относятся к войне против Украины. Особое внимание уделяется бывшим гражданам Украины и украинцам по происхождению.