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Спецслужбы РФ создали фейковый сайт для дискредитации Зеленского
Российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал для дискредитации президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Российские пропагандисты и спецслужбы пытаются в очередной раз дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского перед международным сообществом. Администрация президента РФ создала новую структуру, аффилированную с российскими спецслужбами. Ее главной задачей стало воплощение информационной "акции", направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы, – говорится в сообщении.
Отмечается, что первым мошенническим проектом этой акции стал фиктивный сайт Фонда Зеленского на немецком языке, который стартует, по словам авторов, уже 30 сентября.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Отмечаем, что данный сайт не является официальным и не имеет никакого отношения к Украине. Этот сайт является мошенническим, созданным для российского информационного влияния на европейское медиапространство", - сообщили в разведке.
В ведомстве отмечают, что также российскими спецслужбами была создана база лидеров мнений и блоггеров для распространения материалов так называемого Фонда Зеленского.
"Любое сотрудничество и распространение информации о так называемом Фонде Зеленского будет считаться сотрудничеством с российскими спецслужбами. Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и получать информацию про Украину только из официальных источников", - подчеркнули в ГУР МО.
Напомним, ранее в ГУР МО сообщали, что в Москве усиливается кампания по поиску граждан, которые негативно относятся к войне против Украины. Особое внимание уделяется бывшим гражданам Украины и украинцам по происхождению.