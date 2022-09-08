Cпецслужби РФ створили фейковий сайт для дискредитації Зеленського

Російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал для дискредитації президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Російські пропагандисти та спецслужби вкотре намагаються дискредитувати президента України Володимира Зеленського перед міжнародною спільнотою. Адміністрація президента РФ створила нову структуру, афільовану з російськими спецслужбами. Її головним завданням стало втілення інформаційної "акції", спрямованої на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першим шахрайським проєктом цієї акції став фіктивний сайт "Фонду Зеленського" німецькою мовою, який стартує, за словами авторів, уже 30 вересня.

"Наголошуємо, що даний сайт НЕ є офіційним та НЕ має жодного стосунку до України. Цей сайт є шахрайським, який створений для російського інформаційного впливу на європейський медіапростір", - повідомили у розвідці.

У відомстві наголошують, що також російськими спецслужбами було створено базу лідерів думок та блогерів для поширення матеріалів так званого Фонду Зеленського.

"Будь-яка співпраця та поширення інформації про так званий Фонд Зеленського вважатиметься співпрацею із російськими спецслужбами. Закликаємо українців та міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію щодо України лише з офіційних джерел", - підкреслили в ГУР МО.

Нагадаємо, ранішу у ГУР МО повідомляли, що в Москві посилюється кампанія з пошуку громадян, які негативно ставляться до війни проти України. Особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням.