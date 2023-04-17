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Политика
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США конфискуют российские активы для возмещения Украине

гарленд, сша
Меррик Гарленд. Фото: Википедия

Генеральный прокурор США рассказал, что благодаря новому законодательству есть возможность передавать Украине конфискованные российские активы.

Об этом сообщает Министерство юстиции США со ссылкой на генпрокурора Меррика Гарленда, встречавшегося со своим украинским коллегой Андреем Костиным.

"Наша оперативная группа KleptoCapture – команда прокуроров, агентов, аналитиков, переводчиков и других сотрудников – продолжает возбуждать уголовные дела и осуществлять конфискации против подсанкционных пособников Кремля и российских военных", – рассказал Гарленд.

По словам генпрокурора США, используются новые полномочия, предоставленные Конгрессом, чтобы передать арестованные активы российских олигархов для использования в восстановлении Украины.  

Напомним, президент Владимир Зеленский убежден, что, несмотря на войну, ни одной руины в Украине не будет, на восстановление должны пойти российские активы. Он призвал партнеров быть более активными, чтобы Украина могла отстроиться и вернуть украинцам нормальную жизнь.

Автор:
Михаил Шилин