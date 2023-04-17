США конфіскують російські активи для відшкодування Україні

Генеральний прокурор США розповів, що, дякуючи новому законодавству, є можливість передавати Україні конфісковані російські активи.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США із посиланням на генпрокурора Мерріка Гарленда, який зустрічався зі своїм українським колегою Андрієм Костіним.

"Наша оперативна група KleptoCapture - команда прокурорів, агентів, аналітиків, перекладачів та інших співробітників - продовжує порушувати кримінальні справи і здійснювати конфіскації проти підсанкційних пособників Кремля і російських військових", - розповів Гарленд.

За словами генпрокурора США, використовуються нові повноваження, надані Конгресом, щоб передати заарештовані активи російських олігархів для використання у відновленні України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський переконаний, що попри війну жодної руїни в Україні не буде, на відновлення мають піти російські активи. Він закликав партнерів бути активнішими, щоб Україна могла відбудуватись й повернути українцям нормальне життя.