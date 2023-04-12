"Руїни в Україні не буде". Зеленський закликав партнерів бути активнішими для відбудови України

Президент Володимир Зеленський переконаний, що попри війну жодної руїни в Україні не буде, на відновлення мають піти російські активи.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Президент повідомив, що взяв участь у зустрічі спеціального формату підтримки України – фінансового. Цей захід відбувається у Вашингтоні й обʼєднує міністрів фінансів країн-партнерів України, Єврокомісію та керівників міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку.

"Тема – передусім відновлення. Відновлення нашої країни після бойових дій. Я подякував партнерам за те, що вони допомагають нам зберігати стійкість України, нашу фінансову стабільність. І закликав бути активнішими, щоб Україна могла бути активною у відбудові, у поверненні українцям нормального життя", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що метою української влади є те, щоб в Україні не було жодної руїни.

"Це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста. Тим паче, що світ знає рішення – щодо активів Росії, російських посадовців, олігархів, які багатіли, поки їхня держава ставала терористом… Усі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія принесла біль і страждання. Російські активи повинні піти на відновлення після агресії", - наголосив він.

Зауважимо, що уряд України вважає, що основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії. Водночас, наприклад, Швейцарія заявила, що не конфісковуватиме приватні російські активи.