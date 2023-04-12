"Руины в Украине не будет". Зеленский призвал партнеров быть более активными для восстановления Украины

Президент Владимир Зеленский убежден, что, несмотря на войну, ни одной руины в Украине не будет, на восстановление должны пойти российские активы.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

Президент сообщил, что принял участие во встрече специального формата поддержки Украины – финансового. Мероприятие проходит в Вашингтоне и объединяет министров финансов стран-партнеров Украины, Еврокомиссию и руководителей международных финансовых институтов: МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития.

"Тема – прежде всего восстановление. Восстановление нашей страны после боевых действий. Я поблагодарил партнеров за то, что они помогают нам сохранять устойчивость Украины, нашу финансовую стабильность. И призвал быть более активными, чтобы Украина могла быть активной в восстановлении, в возвращении украинцам нормальной жизни", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что целью украинских властей является то, чтобы в Украине не было ни одной руины.

"Это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста. Тем более, что мир знает решение - об активах России, российских должностных лиц, богатевших олигархов, пока их государство становилось террористом... Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на возобновление после агрессии", - подчеркнул он.

Отметим, что правительство Украины считает, что основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. В то же время, например, Швейцария заявила, что не будет конфисковывать частные российские активы.