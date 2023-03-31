Стали известны 10 кандидатов, прошедших конкурсный отбор на должность главы АРМА

Конкурсная комиссия 31 марта объявила десять кандидатов на должность главы Агентства по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений, прошедших до следующих этапов конкурса.

Далее кандидаты должны пройти собеседования, график проведения которых комиссия определит 6 апреля. По результатам собеседований комиссия определит победителя и будет рекомендовать его Кабмину для назначения на должность главы АРМА.

ТІ Ukraine сообщает, что по результатам тестирования были отобраны следующие претирденты:

Артем Бринцов (79 баллов) – начальник отдела правового обеспечения аппарата Высшего антикоррупционного суда.

Виктор Дубовик (75 баллов) – директор Департамента (руководитель офиса) Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины.

Елена Дума (80 баллов) – последняя указанная должность – заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации.

Дмитрий Жоравович (80 баллов) - временно исполняющий обязанности председателя АРМА.

Владимир Павленко (78 баллов) - до 27 сентября 2021 занимал должность заместителя председателя АРМА.

Андрей Потемкин (79 баллов) - до 2 января 2020 занимал должность начальника юридического управления АРМА.

Сергей Рокунь (79 баллов) – старший детектив, руководитель Первого отдела детективов Второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ.

Александр Руденко (77 баллов) – адвокат, Председатель адвокатского объединения «РО ЛЕКС».

Станислав Серегин (75 баллов) – начальник управления Центрально-западного МТУ АРМА.

Константин Ткаченко (80 баллов) – адвокат, до 21 октября 2022 года был руководителем Департамента управления корпоративных прав ФГИУ.

Отмечается, что комиссия по отбору еще не утвердила методологию проведения собеседований. Критерии, по которым оцениваются деловые и нравственные качества претендентов, не были конкретизированы.

В начале марта АРМА объявила о конкурсном отборе руководителей для 15 арестованных гостинично-санаторных комплексов в разных регионах Украины. Новый руководитель должен будет выделить часть комплекса под жило ВПЛ, а также принимать на реабилитацию военных.