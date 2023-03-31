ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
ЕБРР - поддержка наших ЕБРР - поддержка наших
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Стали известны 10 кандидатов, прошедших конкурсный отбор на должность главы АРМА

АРМА, конкурс
По результатам собеседований комиссия определит победителя

Конкурсная комиссия 31 марта объявила десять кандидатов на должность главы Агентства по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений, прошедших до следующих этапов конкурса.

Далее кандидаты должны пройти собеседования, график проведения которых комиссия определит 6 апреля. По результатам собеседований комиссия определит победителя и будет рекомендовать его Кабмину для назначения на должность главы АРМА.

ТІ Ukraine сообщает, что по результатам тестирования были отобраны следующие претирденты:

Артем Бринцов (79 баллов) – начальник отдела правового обеспечения аппарата Высшего антикоррупционного суда.

Виктор Дубовик (75 баллов) – директор Департамента (руководитель офиса) Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины.

Елена Дума (80 баллов) – последняя указанная должность – заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации.

Дмитрий Жоравович (80 баллов) - временно исполняющий обязанности председателя АРМА.

Владимир Павленко (78 баллов) - до 27 сентября 2021 занимал должность заместителя председателя АРМА.

Андрей Потемкин (79 баллов) - до 2 января 2020 занимал должность начальника юридического управления АРМА.

Сергей Рокунь (79 баллов) – старший детектив, руководитель Первого отдела детективов Второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ.

Александр Руденко (77 баллов) – адвокат, Председатель адвокатского объединения «РО ЛЕКС».

Станислав Серегин (75 баллов) – начальник управления Центрально-западного МТУ АРМА.

Константин Ткаченко (80 баллов) – адвокат, до 21 октября 2022 года был руководителем Департамента управления корпоративных прав ФГИУ.

Отмечается, что комиссия по отбору еще не утвердила методологию проведения собеседований. Критерии, по которым оцениваются деловые и нравственные качества претендентов, не были конкретизированы.

В начале марта АРМА объявила о конкурсном отборе руководителей для 15 арестованных гостинично-санаторных комплексов в разных регионах Украины. Новый руководитель должен будет выделить часть комплекса под жило ВПЛ, а также принимать на реабилитацию военных.