Стали відомі 10 кандидатів, які пройшли конкурсний відбір на посаду голови АРМА

Конкурсна комісія 31 березня оголосила десятьох кандидатів на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних злочинів, які пройшли до наступних етапів конкурсу.

Надалі кандидати повинні пройти співбесіди, графік проведення яких комісія визначить 6 квітня. За результатами співбесід комісія визначить переможця і рекомендуватиме його Кабміну для призначення на посаду голови АРМА.

I Ukraine повідомляє, що за результатами тестування були відібрані наступні претирденти:

Артем Брінцов (79 балів) — начальник відділу правового забезпечення апарату Вищого антикорупційного суду.

Віктор Дубовик (75 балів) — директор Департаменту (керівник офісу) Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України.

Олена Дума (80 балів) — остання зазначена посада — заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Дмитро Жоравович (80 балів) — тимчасово виконуючий обов’язки голови АРМА.

Володимир Павленко (78 балів) — до 27 вересня 2021 року обіймав посаду заступника голови АРМА.

Андрій Потьомкін (79 балів) — до 2 січня 2020 року обіймав посаду начальника юридичного управління АРМА.

Сергій Рокунь (79 балів) — старший детектив, керівник Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.

Олександр Руденко (77 балів) — адвокат, Голова адвокатського об’єднання «РО ЛЕКС».

Станіслав Серьогін (75 балів) — начальник управління Центрально-західного МТУ АРМА.

Костянтин Ткаченко (80 балів) — адвокат, до 21 жовтня 2022 року був керівником Департаменту управління корпоративних прав ФДМУ.

Наголошується, що комісія з відбору досі не затвердила методологію проведення співбесід. Критерії, за якими оцінюються ділові та моральні якості претендентів не були конкретизовані.

На початку березня АРМА оголосило про конкурсний відбір керівників для 15 арештованих готельно-санаторних комплексів у різних регіонах України. Новий керівник повинен буде виділити частину комплексу під жило ВПО, а також приймати на реабілітацію військових.