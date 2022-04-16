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Стефанчук выступил против того, чтобы наказывать всех мужчин призывного возраста, выехавших за границу

Фото: пресс-служба Рады

Вопрос наказания мужчин призывного возраста, выехавших за границу, должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных чиновников, забывших о присяге государству Украины.

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Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

«Мы пытаемся в парламенте рассматривать только то, что находит компромисс и крайне важно для каждого гражданина. Поэтому если нам и пересматривать вопросы пребывания тех или иных мужчин за границей, то он должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных должностных лиц, которые в этот период, забыв о своей присяге, выехали за пределы Украины. Надо находить механизм возвращать их в Украину… и мы будем отыскивать такие нормы, которые могут привлечь их к ответственности за нарушение депутатской присяги и присяги государственного служащего», - подчеркнул Глава ВР.

Стефанчук подчеркнул, что в вопросе ответственности других категорий граждан Украины должен быть взвешенный подход.

«Я не думаю, что работа наших волонтеров за границей менее важна, чем оставшихся в Украине граждан. Поэтому очень ценна и важна работа и вклад в победу каждого», - отметил Стефанчук.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал массовые задержания мужчин, сумевших уехать из страны в период военного положения.

Автор:
Илья Требор