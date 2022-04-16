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Стефанчук виступив проти покарання всіх чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон
Питання покарання чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон, має стосуватися винятково народних депутатів або високопосадовців, котрі забули про присягу державі Україна.
Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.
«Ми намагаємося в парламенті розглядати лише те, що віднаходить компроміс і є вкрай важливим для кожного громадянина. Тому, якщо нам і переглядати питання перебування тих чи інших чоловіків за кордоном, то воно повинно стосуватися виключно народних депутатів або високопосадовців, які в цей період, забувши про свою присягу, виїхали за межі України. Треба знаходити механізм повертати їх до України… і ми будемо відшукувати такі норми, які можуть притягнути їх до відповідальності за порушення депутатської присяги та присяги державного службовця», - підкреслив Голова ВР.
Стефанчук наголосив, що у питанні відповідальності інших категорій громадян України має бути виважений підхід.Підписуйтеся на наш YouTube канал
«Я не думаю, що робота наших волонтерів за кордоном менш важлива, ніж громадян, які залишилися в Україні. Тому дуже цінна і важлива робота і внесок в перемогу кожного», - зазначив Стефанчук.
Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов анонсував масові затримання чоловіків, які зуміли виїхати з країни у період воєнного стану.