Страны ОДКБ не поддерживают Россию в войне против Украины, — разведка

Россия требует от стран-членов ОДКБ ввести "миротворцев" на территорию Украины. Однако эти государства пока отказываются это делать.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Страны- члены Организации договора коллективной безопасности (военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) не изъявляют желания участвовать в войне против Украины.

"Несмотря на настояние РФ, участники ОДКБ не хотят принимать решение о проведении миротворческих операций за пределами своих стран. В том числе на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", — говорится в сообщении.

Вместо этого члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории России или Беларуси. Но только после официального заявления по нападению Украины на их территорию.

"15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что Казахстан не получал запрос о направлении на территорию Украины национальных войск. Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ вопрос участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался", — сообщили в ГУР.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время все страны-участники ОДКБ (кроме РФ и Беларуси) придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения. Ни одна из них не признала аннексию Крыма и независимость "ДНР"/"ЛНР".

Отметим, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.

Кроме того, в самые первые часы войны российские оккупанты заходили в Украину с территории Беларуси.

После этого глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Беларуси официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией.

В конце письма он добавил: "Знайте! Мы победим! Будьте прокляты, твари!".