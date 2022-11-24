The Guardian написал про атаку на УАФ: "Павелко критиковал РФ, а НАБУ не нашло его вины в деле "травяного завода"

Британский The Guardian опубликовал материал о попытке уголовного преследования президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелка. В своей статье главкор Дэниел Боффи отмечает, что претензии правоохранителей, которые появились к Павелко спустя 4 года расследования, уже были однажды опровергнуты детективами Национального антикоррупционного Бюро Украины.

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"Национальная полиция Украины во вторник вручила Андрею Павелко документы, уведомив его о том, что он подозревается в злоупотреблении властью и присвоении средств", - пишет автор.

Но это обвинения появились только после четырехлетнего расследования претензий, отмечает он.

"… и предыдущее расследование (по этому же делу, - ред) Национального антикоррупционного агентства оправдало Павелко и других лиц", - отмечает Дениел Боффи.

Ссылаясь на заявление Украинской ассоциации футбола, The Guardian пишет о причастности пророссийских политиков к текущему уголовному расследованию против президента УАФ, которые таким образом стремятся "заставить ассоциацию прекратить борьбу с Российской Федерацией, а также заблокировать процесс подготовки Украины к ЧМ-2030".

Издание констатирует, что Павелко действительно постоянный критик РФ и вспоминает эпизод с его критикой в адрес ФИФА за решения в пользу России.

"По данным ФИФА, он (Павелко) даже ушел в отставку после того, как ему было предписано заплатить штраф за "публичную критику решения", принятого коллегами по дисциплинарному комитету на чемпионате мира в России", — пишет The Guardian.

Издание, со ссылкой на украинского юриста Дениса Бугая, также отмечает, что обвинения УАФ в переплатах арабской компании SDT, которая работала с национальным футбольным органом над строительством первого в Украине завода по производству искусственной травы, не подтверждаются.

На самом деле, суму изначальной переплаты компания SDT по требованию завода УАФ вернула.

"Деньги не появились на балансе УАФ только потому, что они были выплачены через третью компанию Softex бывшему итальянскому судье Пьерлуиджи Коллине, который был кредитором УАФ. И нет никаких даже предположений о правонарушениях со стороны Коллини, который курировал судейство в украинском футболе с 2012 по 2015 год", - отмечает Tha Guardian.

Напомним, что в деле "футбольного завода", в котором Андрей Павелко во вторник получил подозрение, НАБУ и САП спустя три года расследования не нашли доказательств его вины.

Также напомним, что внезапная уголовная атака на Андрея Павелко и ряд его коллег по УАФ сопровождается массированной "чёрной" пиар-кампанией в СМИ и пророссийских телеграмм - каналах.