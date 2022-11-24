The Guardian написав про атаку на УАФ: "Павелко критикував РФ, а НАБУ не знайшло його провини у справі "трав'яного заводу"

Британський The Guardian опублікував матеріал про спробу карного переслідування президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. У своїй статті головкор Деніел Боффі зазначає, що претензії правоохоронців, які з'явилися до Павелка через 4 роки розслідування, вже одного разу спростували детективи Національного антикорупційного Бюро України.

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"Національна поліція України у вівторок вручила Андрію Павелку документи, повідомивши його про те, що він підозрюється у зловживанні владою та привласненні коштів", - пише автор.

Але ці звинувачення з'явилися лише після чотирирічного розслідування претензій, зазначає він.

"... та попереднє розслідування (у цій же справі, - ред) Національного антикорупційного агентства виправдало Павелка та інших осіб", - зазначає Деніел Боффі.

Посилаючись на заяву Української асоціації футболу, The Guardian пише про причетність проросійських політиків до поточного кримінального розслідування проти президента УАФ, які таким чином прагнуть " змусити асоціацію припинити боротьбу з Російською Федерацією, а також заблокувати процес підготовки України до ЧС-2030".

Видання констатує, що Павелко справді постійний критик РФ і згадує епізод із його критикою на адресу ФІФА за рішення на користь Росії.

"За даними ФІФА, він (Павелко) навіть пішов у відставку після того, як йому було наказано заплатити штраф за " публічну критику рішення ", ухваленого колегами з дисциплінарного комітету на чемпіонаті світу в Росії ", - пише The Guardian.

Видання з посиланням на українського юриста Дениса Бугая також зазначає, що звинувачення УАФ у переплатах арабської компанії SDT, яка працювала з національним футбольним органом над будівництвом першого в Україні заводу з виробництва штучної трави, не підтверджуються.

Насправді суму початкової переплати компанія SDT на вимогу заводу УАФ повернула.

Гроші не з'явилися на балансі УАФ тільки тому, що вони були виплачені через третю компанію Softex колишньому італійському судді П'єрлуїджі Коллін, який був кредитором УАФ. І немає жодних навіть припущень про правопорушення з боку Колліні, який займався суддівством в українському футболі з 2012 по 2015 рік ”, - зазначає Tha Guardian.

Нагадаємо, що у справі "футбольного заводу", в якій Андрій Павелко у вівторок отримав підозру, НАБУ та САП через три роки розслідування не знайшли доказів його вини.

Також нагадаємо, що раптова кримінальна атака на Андрія Павелка та низку його колег по УАФ супроводжується масованою "чорною" піар-кампанією у ЗМІ та проросійських телеграм - каналах.