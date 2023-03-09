У Порошенко требуют провести новый конкурс на должность директора НАБУ: в чем причина

Политическая партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" требует от Правительства провести новый, честный и прозрачный конкурс на должность директора НАБУ и сменить конкурсную комиссию.

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Об этом идет речь в заявлении политической силы.

"Из-за слишком противоречивой фигуры нового директора НАБУ Семена Кривоноса "Европейская Солидарность" требует от Правительства провести новый, честный и прозрачный, конкурс на должность директора НАБУ. А также – изменить конкурсную комиссию, которая небрежным и безответственным проведением предыдущего конкурса поставила под сомнение свою репутацию", - подчеркивают в "Европейской Солидарности".

Там добавляют, что антикоррупционная инфраструктура, созданная в 2015-2019 гг., должна оставаться независимой, равноудаленной от всех политических сил и государственных структур. Это подчеркивает в своем свежем заявлении также и G7, ключевой международный партнер Украины.

"Как бы кто ни относился к предыдущему директору НАБУ, не было никаких, даже малейших оснований ассоциировать его с властью, чего не скажешь о новом директоре", - подчеркивают в политической партии.

Там напоминают, что в 2021 году Михаил Саакашвили заявлял, что Семен Кривонос пользуется полной поддержкой главы офиса президента Андрея Ермака.

Эксперты также констатируют связи новоиспеченного директора НАБУ с одним из заместителей руководителя ОПУ.

"В то же время контент-анализ сообщений Кривоноса в социальных сетях выражает его ярко негативное и вопиющее необъективное отношение к целому ряду политических сил. Все это ставит под сомнение его беспристрастность как директора НАБУ, угрожает независимости и профессиональности этого антикоррупционного органа, который может стать в один ряд с ДБР и БЭБ, а именно – превратиться в еще одно Бюро хороших услуг для власти", - убеждены в Европейской Солидарности".

В политической партии считают, что земельный департамент, таможня и строительная инспекция, где работал назначенный глава НАБУ, – не те институты, в которых формируются антикоррупционные навыки.

"В любом случае Кривоносу нечего предъявить обществу в качестве положительных результатов ни в должности руководителя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, ни по результатам работы на Одесской таможне. А в память о тех временах, когда он занимался регистрацией земельных соглашений в Обуховском районе, остался собственный участок, впоследствии продан на порядок дороже, чем купленный", - говорится в заявлении "Европейской Солидарности".

Политическая партия призвала Кривоноса поступить так, как он уже сделал в 2016 году. Тогда, выиграв конкурс на должность руководителя Одесской территориальной ячейки НАБУ, отказался от должности после того, как журналисты-расследователи обнаружили факты недостоверного декларирования, потому что состояние претендента не соответствовало его доходам.

"Зримые признаки политической предвзятости и заангажированности, длительный опыт работы в коррумпированных структурах, явно невзрачный баланс собственных расходов и доходов - все это вызывает серьезные сомнения в соответствии Семена Кривоноса только что занятой должности. И диктует необходимость нового конкурса", - отметили в "Европейской Солидарности".

Напомним, что конкурс на директора НАБУ был объявлен 16 ноября 2022 года. Требованиями указывались высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее десяти лет, опыт работы на руководящих должностях в госорганах или международных организациях не менее пяти лет, владение государственным языком, высокие деловые и моральные качества.

6 марта Правительство назначило Семена Кривоноса новым директором НАБУ.