У Порошенко вимагають провести новий конкурс на посаду директора НАБУ: у чому причина

Політична партія пʼятого президента Петра Порошенка "Європейська Солідарність" вимагає від Уряду провести новий, чесний і прозорий, конкурс на посаду директора НАБУ та змінити конкурсну комісію.

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Про це йдеться у заяві політичної сили.

"Через надто суперечливу постать нового директора НАБУ Семена Кривоноса "Європейська Солідарність" вимагає від Уряду провести новий, чесний і прозорий, конкурс на посаду директора НАБУ. А також – змінити конкурсну комісію, яка недбалим і безвідповідальним проведенням попереднього конкурсу поставила під сумнів свою репутацію", - наголошують в "Європейській Солідарності".

Там додають, що антикорупційна інфраструктура, створена в 2015-2019 роках, має залишатися незалежною, рівновіддаленою від усіх політичних сил і державних структур. На цьому наголошує у своїй свіжій заяві також і G7, ключовий міжнародний партнер України.

"Як би хто не ставився до попереднього директора НАБУ, не було жодних, навіть найменших підстав асоціювати його з владою, чого не скажеш про нового директора", - підкреслюють у політичній партії.

Там нагадують, що у 2021 році Михаїл Саакашвілі заявляв, що Семен Кривонос користується повною підтримкою голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Експерти також констатують зв’язки новоспеченого директора НАБУ з одним із заступників керівника ОПУ.

"В той же час контент-аналіз дописів Кривоноса в соціальних мережах виказує його яскраво негативне і кричуще необ’єктивне ставлення до цілої низки політичних сил. Все це ставить під сумнів його неупередженість як директора НАБУ, загрожує незалежності та професійності цього антикорупційного органу, який може стати в один ряд із ДБР та БЕБ, а саме – перетворитися на ще одне Бюро добрих послуг для влади", - переконані в "Європейській Солідарності".

У політичній партії вважають, що земельний департамент, митниця та будівельна інспекція, де працював новопризначений очільник НАБУ, – не ті інституції, в яких формуються антикорупційні навички.

"В будь-якому випадку Кривонос не має що пред’явити суспільству у якості позитивних результатів ані на посаді керівника Державної інспекції архітектури та містобудування, ані за результатами роботи на Одеській митниці. А на згадку про ті часи, коли він займався реєстрацією земельних угод в Обухівському районі, залишилася власна ділянка, згодом продана на порядок дорожче, ніж куплена", - йдеться в заяві "Європейської Солідарності".

Політична партія закликала Кривоноса вчинити так, як він вже зробив 2016 року. Тоді, вигравши конкурс на посаду керівника Одеського територіального осередку НАБУ, відмовився від посади після того, як журналісти-розслідувачі виявили факти недостовірного декларування, бо статки претендента не відповідали його доходам.

"Зримі ознаки політичної упередженості та заангажованості, тривалий досвід роботи в корумпованих структурах, явно невзірцевий баланс власних видатків і доходів – все це викликає серйозні сумніви у відповідності Семена Кривоноса щойно зайнятій посаді. І диктує необхідність нового конкурсу", - зауважили в "Європейській Солідарності".

Нагадаємо, що конкурс на директора НАБУ було оголошено 16 листопада 2022 року. Вимогами вказувалися вища юридична освіта, стаж роботи в галузі права щонайменше десять років, досвід роботи на керівних посадах у держорганах або міжнародних організаціях не менше ніж п'ять років, володіння державною мовою, високі ділові та моральні якості.

6 березня Уряд призначив Семена Кривоноса новим директором НАБУ.