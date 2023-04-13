"Угроза для одного – это угроза для всех". Кулеба призвал интегрировать системы ПВО и ПРО Украины и НАТО в Черном и Балтийском морях

В Киеве призвали интегрировать системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины и союзников НАТО в регионе Черного и Балтийского морей.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Первой Черноморской конференции по безопасности Международной "Крымской платформы" в Бухаресте, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы призываем интегрировать системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины и союзников НАТО в регионе Черного и Балтийского морей. События последнего года продемонстрировали, что безопасность в Балто-Черноморском пространстве неделима, угроза для одного - это угроза для всех", - отметил он.

Министр также призвал к демилитаризации Черного моря, чтобы все миролюбивые страны, уважающие международное право, могли вновь использовать общее море для торговли и путешествий.

"Призываю партнеров быть устойчивыми на пути к этой цели", - добавил он.

Кулеба также подчеркнул, что Черное море играет важную роль в том, чтобы сделать всю Европу мирной, а "победа Украины будет победой для всех нас".

Также министр заявил, что пора превратить Черное море в то, чем стало Балтийское, - море НАТО. По его словам, на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе необходимо предпринять решительные шаги на пути к членству Украины в Североатлантическом альянсе.

Напомним, Верховная Рада 10 апреля одобрила обращение к государствам-членам НАТО и Парламентской ассамблее НАТО, призвав их к поддержке членства Украины в этой организации. За соответствующий проект постановления №9192 проголосовало 352 депутата.