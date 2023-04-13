"Загроза для одного - це загроза для всіх". Кулеба закликав інтегрувати системи ППО і ПРО України та НАТО в Чорному і Балтійському морях

У Києві закликали інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України і союзників НАТО в регіоні Чорного і Балтійського морів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на Першій Чорноморській безпековій конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми закликаємо інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО в регіоні Чорного та Балтійського морів. Події останнього року продемонстрували, що безпека в Балто-Чорноморському просторі є неподільною, загроза для одного - це загроза для всіх", - зазначив він.

Міністр також закликав до демілітаризації Чорного моря, щоб усі миролюбні країни, які поважають міжнародне право, могли знову використовувати спільне море для торгівлі та подорожей.

"Закликаю партнерів бути стійкими на шляху до цієї цілі", - додав він.

Кулеба також наголосив, що Чорне море відіграє важливу роль у тому, щоб зробити всю Європу мирною, а "перемога України буде перемогою для всіх нас".

Також міністр заявив, що настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське, - море НАТО. За його словами, на майбутньому саміті альянсу у Вільнюсі необхідно здійснити рішучі кроки на шляху до членства України в Північноатлантичному альянсі.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 квітня схвалила звернення до держав-членів НАТО та Парламентської асамблеї НАТО, закликавши їх до підтримки членства України в цій організації. За відповідний проект постанови №9192 проголосувало 352 депутати.