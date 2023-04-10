Росія восени ледь не збила британський літак-розвідник біля України, – WP

Російський винищувач у вересні 2022 року ледь не збив британський літак-розвідник. Інцидент виявився більш значним, ніж повідомлялося раніше, і він міг безпосередньо втягнути НАТО у війну в Україні. Про це пише The Washington Post із посиланням на витік американського військового документа, оприлюдненого в мережі.

Інцидент стався 29 вересня біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. В одному з десятків злитих секретних документів Пентагону, які призвели до розслідування з боку Мін'юсту США, подію називають як "майже збитий британський літак RJ", більш відомий як RC-135. Це повітряне судно використовується для збору радіосигналів та інших електронних повідомлень.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у жовтні розповідав про цей інцидент. Тоді він зазначав, що два російські Су-27 перехопили RC-135 в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, літаючи "нерозважливо", причому один винищувач наблизився до британського літака на відстань до 15 футів (близько 4,5 метра).

Урядовець повідомив, що один із російських літаків випустив ракету на відстані. Однак Воллес не описував інцидент словами "майже збитий", й пояснив запуск ракети "технічною несправністю". Крім того, він обговорив це з російськими чиновниками з оборонного відомства.

Як пише WP, цей інцидент підкреслює балансування, яке західні військові чиновники прагнули підтримувати, намагаючись допомогти українській армії та збирати інформацію про війну, не вступаючи безпосередньо в конфлікт з Москвою. Російські чиновники намагалися зобразити країни НАТО як агресорів, тоді як США та їхні союзники заявляли, що підтримують Україну, але не воюють із РФ.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомила, що в мережу було злито засекречені західні військові документи щодо війни в Україні. Зокрема, вони стосуються розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. В Офісі президанта та в українській розвідці вважають цю інформацію фейком Росії.

Своєю чергою Міністерство юстиції США розпочало розслідування ймовірного витоку секретних документів. У відомстві зауважили, що перебувають у контакті з Пентагоном щодо цього питання.