США аналізують переваги та ризики подальшого застосування дронів над Чорним морем, – CNN

США після збиття росіянами американського безпілотника в Чорному морі вивчають маршрути апаратів та оцінюють, як зменшити ризики конфліктів із військовими РФ у регіоні. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела серед американських чиновників.

Зазначається, що Пентагон планує проаналізувати загальні витрати та переваги виконання цих місій, порівнюючи потенційну розвідувальну цінність певного маршруту з ризиком ескалації з РФ. Російські винищувачі регулярно літають у тимчасово окупований Крим та з нього.

Деякі американські військові стурбовані тим, що обмеження маршрутів дронів вплине на збір розвідданих, пов’язаних з війною в Україні. Однак США мають альтернативи для збору інформації, зокрема супутники-шпигуни.

Наразі США не припинили польоти безпілотників над Чорним морем, а незабаром після збиття MQ-9 Reaper відправили туди ту ж саму модель безпілотника. Він був призначений для обстеження місця інциденту та спостереження за зусиллями росіян із пошуку уламків.

За даними джерел CNN, найближчими днями США розглядають можливість ще одного польоту безпілотника над Чорним морем.

Нагадаємо, 14 березня американський безпілотник MQ-9 Reaper затонув у Чорному морі після спроби перехоплення російськими винищувачами. Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо і пролітали перед апаратом, а потім один із винищувачів зачепив гвинт безпілотника. У зв'язку з інцидентом Державний департамент США викликав посла РФ.

NBC News із посиланням на американських чиновників повідомляв, що найвище керівництво Кремля схвалило агресивні дії винищувачів проти американського дрона.