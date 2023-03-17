США анализируют преимущества и риски дальнейшего применения дронов над Черным морем, – CNN

США после сбития россиянами американского беспилотника в Черном море изучают маршруты аппаратов и оценивают, как снизить риски конфликтов с военными РФ в регионе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Пентагон планирует проанализировать общие затраты и преимущества выполнения этих миссий, сравнивая потенциальную разведывательную ценность определенного маршрута с риском эскалации с РФ. Российские истребители регулярно летают во временно оккупированный Крым и из него.

Некоторые американские военные обеспокоены тем, что ограничение маршрутов дронов повлияет на сбор разведданных, связанных с войной в Украине. Однако США имеют альтернативы для сбора информации, в частности спутники-шпионы.

Сейчас США не прекратили полеты беспилотников над Черным морем, а вскоре после сбития MQ-9 Reaper отправили туда ту же модель беспилотника. Он был предназначен для обследования места инцидента и наблюдения за усилиями россиян по поиску обломков.

По данным источников CNN, в ближайшие дни США рассматривают возможность еще одного полета беспилотника над Черным морем.

Напомним, 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper затонул в Черном море после попытки перехвата российскими истребителями. Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед аппаратом, а затем один из истребителей задел винт беспилотника. В связи с инцидентом Государственный департамент США вызвал посла РФ.

NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщал, что высшее руководство Кремля одобрило агрессивные действия истребителей против американского дрона.