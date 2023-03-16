Высшее руководство Кремля одобрило агрессию против американского беспилотника, – СМИ

Высшее руководство Кремля одобрило агрессивные действия российских военных истребителей против американского военного беспилотника над Черным морем 14 марта. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что российские самолеты сбросили авиационное топливо на беспилотник MQ-9 Reaper, что является беспрецедентным действием. По данным двух чиновников США, разведка предполагает, что целью было сбить беспилотник с курса или вывести из строя его возможности наблюдения.

"Агрессия входила в намерения российского руководства во время перехвата", – сказал один из собеседников.

Один из источников сообщил, что нет данных о том, что указание на перехват давал лично президент РФ Владимир Путин. Другие же чиновники сказали о принятии решения на "высшем уровне", однако отказались предоставлять более подробную информацию.

Как предполагают в США, то, что российский самолет задел пропеллер беспилотника не было намеренным, а произошло из-за ошибки пилота.

Трое представителей обороны и один чиновник администрации президента США Джо Байден заявили, что россияне уже добрались до района, где разбился MQ-9 Reaper. Они активно ищут обломки, но Вашингтон не видит никаких признаков того, что те смогли что-то найти. Один из чиновников отметил, что большая часть обломков затонула в Черном море.

Напомним, американский беспилотник затонул в Черном море после попытки перехвата российскими истребителями. Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед аппаратом, а затем один из истребителей задел винт беспилотника. В связи с инцидентом Государственный департамент США вызвал посла РФ.