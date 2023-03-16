Найвище керівництво Кремля схвалило агресію проти американського безпілотника, – ЗМІ

Найвище керівництво Кремля схвалило агресивні дії російських військових винищувачів проти американського військового безпілотника над Чорним морем 14 березня. Про це повідомляє NBC News із посиланням на американських чиновників.

Зазначається, що російські літаки скинули авіаційне паливо на безпілотник MQ-9 Reaper, що є безпрецедентною дією. За даними двох чиновників США, розвідка припускає, що метою було збити безпілотник з курсу або вивести з ладу його можливості спостереження.

"Агресія входила до намірів російського керівництва під час перехоплення", – сказав один із співрозмовників.

Одне з джерел повідомило, що не має даних про те, що вказівку на перехоплення давав особисто президент РФ Володимир Путін. Інші ж посадовці сказали про прийняття рішення на "найвищому рівні", однак відмовилися надавати детальнішу інформацію.

Як припускають у США, те, що російський літак зачепив пропелер безпілотника не було навмисним, а сталося через помилку пілота.

Троє представників оборони й один чиновник адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що росіяни вже дісталися до району, де розбився MQ-9 Reaper. Вони активно шукають уламки, але Вашингтон не бачить жодних ознак того, що ті змогли щось знайти. Один із чиновників зазначив, що більша частина уламків затонула в Чорному морі.

Нагадаємо, американський безпілотник затонув у Чорному морі після спроби перехоплення російськими винищувачами. Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо і пролітали перед апаратом, а потім один із винищувачів зачепив гвинт безпілотника. У зв'язку з інцидентом Державний департамент США викликав посла РФ.