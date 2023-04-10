Россия осенью чуть не сбила британский самолет-разведчик возле Украины, – WP

Российский истребитель в сентябре 2022 года чуть не сбил британский самолет-разведчик. Инцидент оказался более значительным, чем сообщалось ранее, и он мог напрямую втянуть НАТО в войну в Украине. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утечку американского военного документа, опубликованного в сети.

Инцидент произошел 29 сентября у побережья временно оккупированного Крыма. В одном из десятков слитых секретных документов Пентагона, которые привели к расследованию со стороны Минюста США, происшествие называют как "почти сбитый британский самолет RJ", более известный как RC-135. Это воздушное судно используется для сбора радиосигналов и других сообщений.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в октябре рассказывал об этом инциденте. Тогда он отмечал, что два российских Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, летая "безрассудно", причем один истребитель приблизился к британскому самолету на расстояние до 15 футов (около 4,5 метра).

Чиновник сообщил, что один из российских самолетов выпустил ракету на расстоянии. Однако Уоллес не описывал инцидент словами "почти сбитый", и объяснил запуск ракеты "технической неисправностью". Кроме того, он обсудил это с российскими чиновниками из оборонного ведомству.

Как пишет WP, этот инцидент подчеркивает балансировку, которую западные военные чиновники стремились поддерживать, пытаясь помочь украинской армии и собирать информацию о войне, не вступая непосредственно в конфликт с Москвой. Российские чиновники пытались изобразить страны НАТО как агрессоров, в то время как США и их союзники заявляли, что поддерживают Украину, но не воюют с РФ.

Напомним, ранее The New York Times сообщила, что в сеть были слиты засекреченные западные военные документы касательно войны в Украине. В частности, они касаются развития украинской армии перед запланированным контрнаступлением. В Офисе президента и в украинской разведке считают эту информацию фейком России.

В свою очередь Министерство юстиции США начало расследование вероятной утечки секретных документов. В ведомстве отметили, что находятся в контакте с Пентагоном по этому вопросу.